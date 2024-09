De acordo com um novo estudo de investigadores do Instituto Finlandês de Saúde e Bem-Estar, as crianças suscetíveis a diabetes tipo 1, que comem banana, aveia e iogurte, têm maior probabilidade de contrair a doença.

Segundo o The Guardian, o líder do estudo, o professor Suvi Virtanen, explicou que tal se deve ao facto de algumas frutas conterem traços de pesticidas.

No entanto, se há alimentos que podem aumentar o risco de diabetes tipo 1, há também alimentos que podem reduzir o risco de contrair a doença como, por exemplo, os morangos, os mirtilos, as framboesas, as groselhas e outros frutos vermelhos.

Os brócolos, a couve-flor e o repolho são alguns legumes que também têm efeito protetor contra a doença.

O estudo

Os estudiosos analisaram a dieta de 5.674 crianças finlandesas que eram, geneticamente, suscetíveis à doença, acompanhando-as desde o nascimento até os seis anos de idade. Entre elas, 94 crianças desenvolveram diabetes tipo 1 e outras 206 desenvolveram autoimunidade.

Após a análise de 34 grupos alimentares diferentes, o grupo descobriu que quanto mais as crianças comiam banana, aveia, trigo ou centeio, maior era o risco de contraírem diabetes tipo 1.

“Muitos dos alimentos que descobrimos estarem associados ao aumento do risco da diabetes tipo 1 e ao processo da doença são considerados parte de uma dieta saudável”, disse Virtanen.

Já quanto mais as crianças comiam frutos vermelhos, menor era o risco de contraírem a doença e mais protegidas estavam. “Os frutos vermelhos são particularmente ricos em polifenóis, compostos que podem reduzir a inflamação associada ao desenvolvimento da diabetes tipo 1", explicou o professor.

“Por outro lado, as frutas podem conter substâncias nocivas que não aparecem em frutos vermelhos. Por exemplo, as bagas podem ser livres de pesticidas que são encontrados noutras frutas”, acrescentou.

O finlandês salientou que “é importante descobrir quais os fatores nestes alimentos que são responsáveis ​​por estas associações. Se for descoberto que os frutos vermelhos contêm um fator protetor específico, por exemplo, essa substância ou os próprios frutos vermelhos podem ser usadas para prevenir a DT1".

O estudo está a ser apresentado na reunião anual da Associação Europeia para o Estudo dos Diabetes (EASD), em Madrid, mas os autores acreditam que ainda é prematuro emitir quaisquer recomendações alimentares, sobre o que os bebés e as crianças pequenas devem comer, com base nestas descobertas.