O projeto de exploração mineira prevê um investimento “de 110 milhões de euros”, estimando-se que a Mina do Barroso “dê origem a um aumento significativo do valor bruto da produção nacional anual, e que o impacte na formação do produto interno bruto (PIB) seja de cerca de 65 milhões de euros na fase de investimento, e perto de 34 milhões de euros, por ano, na fase de operação”.

O estudo refere ainda que haverá um “impacte significativo nas exportações portuguesas de minérios metálicos, uma vez que cerca de 86% da produção da Mina do Barroso será inicialmente destinada à exportação”.

Para David Archer, CEO (diretor executivo) da Savannah, “é importante salvaguardar o interesse comum na Mina do Barroso, contribuindo de forma relevante e duradoura para o desenvolvimento de toda uma região, abrandando o processo de desertificação e envelhecimento da comunidade local com um forte estímulo gerador de empregos e rendimentos, que salvaguarda a coesão regional e o bem-estar da comunidade”.

“O projeto da Mina do Barroso da Savannah é crucial para que Portugal aproveite as oportunidades geradas por este setor emergente. A exploração da Mina do Barroso e a correspondente produção de concentrado de espodumena coloca o país numa posição privilegiada para acionar atividades situadas a jusante da cadeia de valor das baterias e da cadeia de valor da nova mobilidade elétrica. Integrar as diversas fases da cadeia de valor terá um profundo efeito transformador na economia portuguesa e na estrutura das suas exportações”, afirmou.

A Savannah Resources tem, atualmente, projetos em Omã, Moçambique e, desde maio de 2017, em Portugal, com a aquisição do projeto de lítio da Mina do Barroso.