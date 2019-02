De acordo com as previsões feitas por especialistas em alterações climáticas, e que serviram de base ao documento que será submetido à apreciação dos deputados, a temperatura média do ar deverá apresentar uma “trajetória ascendente” nos Açores, até 2100, podendo aumentar entre 1,4 e 3,2 graus celsius.

Os especialistas explicam, no entanto, que esse aumento gradual da temperatura do ar será mais acentuado nas ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), que ficam situados mais a sul do arquipélago

Quanto à precipitação, e de acordo com o mesmo documento, a tendência é para que aumente no inverno, sobretudo no grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) e diminua no verão, em especial nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), situadas mais a norte.

Com base nestas previsões, o PRAC aponta para a possibilidade de ocorrerem mais inundações e cheias nos Açores, durante o inverno, e menos precipitação sazonal no verão, adiantando que é também provável que ocorram com mais frequência episódios de vento extremo e tempestades, bem como a sobrelevação da água do mar.

Nestas circunstâncias, é também previsível que aumente o risco de “galgamentos de mar” junto à orla costeira das ilhas, cenário agravado pela esperada subida do nível médio das águas que, no caso dos Açores, poderá atingir um metro até ao final do século.