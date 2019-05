"A nossa ideia é contactar as empresas do parque industrial, conseguir fazer uma amostragem de materiais que estão no parque industrial e comparar as características desses materiais com o pó que nós recolhemos, para tentar identificar, sem dúvida, qual é a fonte desse pó", disse.

Segunda Marta Almeida, está igualmente prevista "uma amostragem de partículas PM 2.5 (mais pequenas), aquelas que realmente fazem mal à saúde, fazer a sua caracterização química - que nos diz muito acerca da fonte de poluição - e utilizar modelos para conseguir perceber qual é a contribuição das fontes".

"A terceira [aproximação] é perceber qual é a distribuição geográfica dos poluentes, utilizando técnicas de biomonitorização. E aqui queremos saber qual é o alcance destas partículas que estão a afetar a zona. Utilizamos líquenes e folha de morangueiro (que têm grande capacidade de absorção dos poluentes). É uma aproximação muito interessante porque vai envolver a população", acrescentou.

O vereador e vice-presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Tavares, justificou a decisão do município de fazer este estudo com a ausência de respostas por parte de diversas entidades da administração central.

"Face a essa inércia do poder central, a Câmara Municipal decidiu substituir-se ao poder central", disse Joaquim Tavares, salientando que além do estudo que hoje foi apresentado, e que será aprofundado nos próximos meses, está também a decorrer um estudo epidemiológico, que está a ser feito pela Escola Nacional de Saúde Pública em parceria com o Instituto Ricardo Jorge, que deverá estar concluído no próximo mês de junho.

Descontentes com a falta de soluções para o problema do pó, alegadamente proveniente da siderurgia do grupo espanhol Megasa, no parque industrial de Paio Pires, o grupo cívico Os Contaminados decidiu, no passado mês de março, colocar uma ação em tribunal contra o Estado para "fazer respeitar as normas ambientais".