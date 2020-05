Os autores deste trabalho, que venceu este ano o Prémio em Bioética João Lobo Antunes, defendem ainda que devem ser atribuídos incentivos aos investigadores para que se concentrem em estudar novas formas de combater a desinformação.

Em comunicado, o autor principal do estudo, Francisco Goiana-da-Silva, professor na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, revela que a equipa se disponibilizou para integrar grupos de trabalho da Organização Mundial da Saúde (OMS) dedicados ao desenvolvimento de ferramentas de combate à desinformação em saúde, uma oferta bem recebida pela organização.

A OMS “demonstrou já um grande interesse no trabalho vencedor e abertura para envolvimento dos especialistas portugueses neste contexto” e Francisco Goiana da Silva e João Marecos vão começar a colaborar com a organização na condição de especialistas “durante as próximas semanas”, explica.

Com o aumento exponencial da oferta, com ‘bloggers’, ‘youtubers’, as redes sociais e muitos sites que competem com a imprensa tradicional na difusão de informação, dar notícias “tornou-se uma corrida, com primazia à quantidade e velocidade em detrimento da qualidade e precisão”, explicam os autores.

“Atualmente, a maioria das pessoas tem a capacidade de ler e encontrar informações online sobre qualquer tópico, a qualquer momento, com o mínimo esforço”, sublinham, acrescentando: “a abundância de informação tornou-se tão avassaladora que as empresas gastam, anualmente, biliões (milhares de milhões) de dólares para capturar a atenção das pessoas”.