Lisboa

Milhares de jovens concentraram-se hoje na praça Marquês do Pombal, em Lisboa, para participar na greve climática estudantil que se realiza em mais de cem países.

O protesto em Lisboa é realizado por pessoas de todas as idades: estudantes do ensino básico ao superior, crianças acompanhadas pelos pais e adultos e tem como destino a Assembleia da República.

Muitos participaram na primeira greve estudantil pelo clima em Portugal realizada a 15 de março, mas também há quem seja novo nestas andanças como as alunas Inês e Margarida da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Lurdes e Beatriz, alunas do 6º ano da escola Filipa de Lencastre em Lisboa.

"Eu não quero lixo, quero 'bollycaos' embrulhados em sacos de papel" e "the planet is getting hotter than Leonardo di Caprio" (o planeta está a ficar mais quente do que Leonardo di Caprio) são duas das mensagens que as alunas de 11 e 12 anos trazem em cartazes.

"É nossa responsabilidade estar aqui porque também somos nós que temos de mudar o planeta, porque é nele que vamos viver no futuro", disse à Lusa Beatriz, que chegou de metro com as colegas da escola.

Já Penélope, de 5 anos, apareceu com o seu pai, Gonçalo Carvalho, que hoje participa na greve climática "para defender o futuro das crianças que está em jogo", saudando o protesto e considerando que veio mostrar que a questão ambiental é um problema de toda a sociedade e não apenas de um grupo restrito de cientistas.

Maria Eugenia Tiago, de 72 anos, destacou-se no meio da multidão graças ao seu grande cartaz onde se lia “quero deixas às minhas netas um planeta limpo e saudável”.

Acompanhada pela neta Ana Catarina Tiago, Maria Eugenia contou à Lusa que faz questão de participar nestes protestos tendo também estado presente na primeira edição que se realizou a 15 de março.

“Os jovens estão a acordar, se continuarmos assim acredito piamente que isto vai mudar”, disse Maria Eugénia aplaudindo a “fantástica” participação dos mais novos. Ao seu lado, a neta contou à Lusa que foi a avó que a “ensinou em primeiro lugar a proteger o planeta”. Em época de testes, a aluna do 11.º ano optou por faltar às aulas: “Acho mais importante para o meu futuro vir para aqui do que ir um dia às aulas”.

Inspirada na música dos Queen, Ana Catarina trouxe para o protesto de hoje um cartaz dizendo “I want to break free from plastic”.

A imaginação não tem limites nos cartazes que hoje são exibidos nas ruas de Lisboa.

“Assim nem as vacas dos Açores são felizes”, “Unicórnios não são reais, mas as alterações climáticas são”, “Em vez de poluir começa a contribuir” ou “eat the rich” são algumas das mensagens escritas à mão pelos adolescentes de todas as idades.

Também as crianças têm uma voz neste protesto.

“Salvem os peixinhos do plástico” e “carrego um vergonhoso legado ambiental”, são alguns dos ‘slogans’ transportados pelos mais novos.

Vasco, de 8 anos, é uma das crianças que hoje participa na marcha juntamente com as três irmãs Francisca, de 6 anos, Vera, de 5 anos, e Camila, de 2 anos, que trouxeram a mãe para protesto.

“Quero melhorar o meu planeta”, disse à Lusa Vasco, que afirma ter vindo para rua para lutar contra o uso do plástico.

Em declarações à Lusa, a mãe destas quatro crianças também disse não estar “muito preocupada” com o futuro tendo em conta “a onda de sensibilização para o problema da crise climática”.

A crise ambiental é um dos temas que é abordado com os alunos da Cooperativa A Torre, uma escola onde pais e professores se mobilizaram para participar no protesto.

Mariana Mota e Rimaly Silva, alunas do 6.º ano contaram à Lusa que na Torre passaram a ter um projeto que se chama sextas-feiras sem plástico, dando como exemplo os lanches que passaram a vir de casa em sacos de pano.

Mas as manifestações não acontecem só em Lisboa, com estudantes mobilizados em várias outras zonas do país.

Coimbra

Em Coimbra, o ministro do Ambiente e Transição Energética, José Pedro Matos Fernandes, foi hoje recebido por um protesto de cerca de uma dúzia de pessoas, a maioria jovens, que apelaram para ao combate às alterações climáticas.

Antes de entrar no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra para participar num congresso, José Pedro Matos Fernandes tinha à sua espera cerca de uma dúzia de pessoas que se deitaram no chão, à entrada, segurando também cartazes onde podia ler: "O ar que respiras é mais valioso que o petróleo que extrais" e "A hora do planeta são todas as horas".