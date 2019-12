Os democratas já garantiram que têm o número de votos suficientes para garantir a vitória na votação no plenário da Câmara de Representantes, depois de o Comité Judiciário ter aprovado os dois artigos de destituição, na semana passada.

Donald Trump voltou a declarar-se inocente no inquérito para destituição, que arrancou no início de outubro, com acusações de que o Presidente teria pressionado o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyz Zelensky, para investigar a atividade, junto de uma empresa ucraniana envolvida em casos de corrupção, do filho de um rival político, Joe Biden.

“Querem acreditar que eu vou ser hoje destituído pela esquerda radical, pelos democratas que nada fazem, quando eu não fiz nada errado!”, escreveu hoje o Presidente na sua conta pessoal da rede social Twitter.

Na terça-feira, Trump escreveu mesmo uma carta à líder da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, denunciando o que considera ser uma “cruzada cruel” contra o Presidente, com puras motivações políticas de fragilizar a sua recandidatura em 2020.