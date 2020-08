Os últimos números elevam o total de mortes para 153.138 e o de casos confirmados para 4.550.247.

O balanço realizado às 20:00 de sexta-feira (01:00 de hoje em Lisboa) pela agência de notícias Efe confirmou ainda que apesar de Nova Iorque não ser mais o estado com o maior número de infeções, ainda é a mais atingido em termos de mortes nos Estados Unidos, com 32.689, mais do que França ou Espanha.

Somente na cidade de Nova Iorque morreram 23.531 pessoas.

O saldo provisório de mortes já excedeu em muito as mais baixas estimativas da Casa Branca.