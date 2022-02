O futuro de numerosos projetos legislativos do presidente norte-americano, Joe Biden, está em risco depois de um senador do seu Partido Democrata ter sofrido um AVC, o que o priva da maioria estreita que tinha no Senado.

No ponto mais baixo das sondagens desde que foi eleito há um ano, Biden precisa de uma vitória importante para relançar a sua presidência antes das eleições intercalares, em novembro. Mas muitas das reformas que Biden defende — do seu grande plano de investimentos sociais e ecológicos à nomeação de uma nova juíza para o Supremo Tribunal — estão longe de fazer a unanimidade num Congresso ultra polarizado. Desde janeiro de 2021, o Senado está perfeitamente dividido, com 50 senadores democratas e outros tantos republicanos. Compete à vice-presidente Kamala Harris desempatar votações, se for o caso. Mas a equipa de um senador democrata anunciou na noite de terça-feira que este tinha sido hospitalizado devido a um acidente vascular cerebral, o que priva o campo democrata da sua curta maioria, durante o tempo do seu restabelecimento. Ben Lujan, de 49 anos, deve "recuperar totalmente", adiantou a equipa deste senador eleito pelo Estado do Novo México, sem avançar a menor indicação sobre a data do seu regresso a Washington.