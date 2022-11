Num encontro em Nova Iorque, Jake Sullivan afirmou que os contactos com o Kremlin foram "do interesse dos Estados Unidos", confirmando assim uma notícia avançada segunda-feira por alguma imprensa norte-americana, que tinham revelado conversas entre Sullivan com o seu colega russo Nikolay Patrushev e o conselheiro de cobertura internacional do Kremlin, Yuri Ushakov.

Reconhecendo as conversas, Sullivan afirmou também que a delegação dos EUA estava “consciente de com quem estavam sentados na mesa” e que na reunião privada com os russos terá dito, "na forma mais clara", qual seria a resposta dos Estados Unidos no futuro.

A resposta de Moscovo, ainda de acordo com Sullivan, "não foi clara".