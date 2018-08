O congressista republicano do Estado norte-americano de Nova Iorque, Chris Collins, foi hoje detido sob a acusação de abuso de informação privilegiada nos seus investimentos numa empresa biotecnológica australiana, indicou a polícia nova-iorquina.

Collins, o seu filho Cameron e Stephen Zarsky, pai da namorada de Cameron, estão alegadamente envolvidos no uso de informação privilegiada relacionada com títulos da empresa australiana Innate Immunotherapeutics, a cujo conselho de administração o político republicano pertenceu.

O procurador federal para o distrito sul de Nova Iorque, Geoffrey Berman, indicou, em comunicado, que anunciará nas próximas horas as acusações contra Collins numa conferência de imprensa.

Todos poderão ser acusados de cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrónica, conspiração para cometer fraude eletrónica e fazer declarações falsas à polícia federal norte-americana (FBI — Federal Bureau of Investigation).

As atividades que tinha nessa empresa o republicano detido, que foi o primeiro congressista a apoiar, em 2016, a candidatura às presidenciais do atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estavam a ser investigadas pelo Gabinete de Ética do Congresso norte-americano, noticiou o jornal ‘online’ Politico.

Collins terá fornecido informação ao filho que, por sua vez, a passou a Zarsky, assim evitando perdas estimadas em cerca de 768.000 dólares (660 mil euros), segundo o ministério público.

De acordo com a mesma publicação, os advogados do congressista republicano afirmaram que responderão nos tribunais às acusações feitas ao seu cliente e que apresentarão “uma defesa forte para limpar o seu bom nome”.