O Presidente norte-americano tentou negar asilo a todos aqueles que atravessaram a fronteira ilegalmente e restringir a elegibilidade para os pedidos.

O Procurador Geral tentou fazer com que os migrantes ficassem detidos enquanto aguardavam pela resposta do pedido.

Quase todos estes esforços foram bloqueados pelos tribunais.

Espera-se que esta nova regra enfrente também vários desafios legais.

A lei dos Estados Unidos permite que os refugiados peçam asilo quando cheguem ao país, independentemente dos meios que utilizaram para lá chegar, mas existe uma exceção para aqueles que chegam de países considerados “seguros”.

A Lei da Imigração e da Nacionalidade, que governa a lei do asilo, é vaga na determinação de um país como “seguro”, “nos termos de um acordo bilateral ou multilateral”.

Até ao momento, os Estados Unidos apenas têm este tipo de acordo, conhecido como “terceiro país seguro” com o Canadá.

Os grupos de defesa dos direitos dos imigrantes afirmaram que as políticas republicanas são um esforço cruel para manter os migrantes fora do país.

Entretanto, as condições dos migrantes que conseguem atravessar a fronteira pioram e o número de migrantes que tenta chegar aos Estados Unidos cresceu, apesar das políticas de imigração rígidas.

As instalações na fronteira onde estão detidos vários migrantes estão cheias e já ultrapassam a capacidade limite, com muitas a terem dificuldade em reunir as condições necessárias.