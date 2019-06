Segundo a agência oficial iraniana Irna, os ataques ocorreram a menos de 30 milhas náuticas da costa do Irão.

Entretanto, o proprietário do Kokuka Courageous disse que os seus marinheiros viram “objetos voadores” antes do ataque, sugerindo que o navio não terá sido danificado por minas.

O presidente da empresa, Yutaka Katada, não apresentou provas da sua alegação, que contradiz a versão norte-americana dos factos.

Katada também disse que a tripulação viu um navio iraniano nas proximidades, mas não especificou se isso foi antes ou depois dos ataques.

A região do Médio Oriente tem vivido no último mês uma escalada das tensões entre os EUA e o Irão.

Washington, que tem endurecido sistematicamente as sanções económicas e diplomáticas contra Teerão após sair de um acordo internacional de 2015 sobre o nuclear iraniano, multiplicou no início de maio as suas tropas no Médio Oriente, acusando o regime iraniano de preparar ataques “iminentes” contra interesses americanos.