As especulações sobre um possível plano norte-coreano para reabastecer os depósitos de munições da Rússia, esgotados na sua guerra com a Ucrânia, surgiram no mês passado, quando o líder norte-coreano, Kim Jong-un, viajou até à Rússia para se encontrar com o Presidente Vladimir Putin.

Hoje, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que os EUA acreditam que Kim pretende conseguir tecnologia de armas russas sofisticadas em troca de munições, para impulsionar o programa nuclear da Coreia do Norte.

A Casa Branca divulgou imagens que mostram que os contentores foram carregados num navio de bandeira russa antes de serem transportados de comboio para o sudoeste da Rússia.

Os contentores foram enviados entre 07 de setembro e 01 de outubro entre Najin, na Coreia do Norte, e Dunay, na Rússia, segundo a Casa Branca.

Já antes, os EUA acusaram a Coreia do Norte de fornecer munições, projéteis de artilharia e foguetes à Rússia.

No mês passado, o líder norte-coreano, depois de ter reunido com Putin, apelou a um aumento exponencial na produção de armas nucleares e a que o seu país desempenhasse um papel mais importante numa coligação de nações que confrontam os Estados Unidos numa “nova Guerra Fria”.

Na Rússia, Kim aprofundou “o companheirismo e os laços de amizade” com Putin, noticiaram os ‘media’ estatais norte-coreanos.

Durante a viagem de seis dias de Kim à Rússia – a sua mais longa viagem ao estrangeiro como líder – os dois países admitiram ter discutido o reforço dos seus laços de defesa.