Durante uma conversa telefónica, os dois líderes salientaram que “os ataques do regime sírio são inaceitáveis” e decidiram que é preciso encontrar forma de terminar com “a crise de Idleb”, onde se têm intensificado confrontos entre os rebeldes, apoiados por Ancara, e as forças do regime sírio.

A conversa entre Trump e Erdogan aconteceu no dia em que o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, declarou que a vitória do Presidente sírio, Bashar al-Assad, na província de Idelb é “inevitável”, voltando a fazer críticas ao Governo turco pela incapacidade em colocar termo ao conflito na região.

“A vitória sobre o terrorismo é inevitável”, disse Lavrov, na Conferência sobre Segurança, que decorre em Munique, na Alemanha.

Lavrov aproveitou para reiterar críticas aos Estados Unidos, que em 2019 retiraram as suas forças da Síria.