Há mais de uma década que o Hamas tem escritórios no Qatar, mas poderá vir a ser obrigado a abandonar este país devido ao Estados Unidos terem dito ao pequeno Estado do Golfo que já não é aceitável permitir que o grupo militante islâmico tenha ali uma base.

O Qatar, refira-se, é um parceiro estratégico dos EUA no Médio Oriente, mas o governo norte-americano não vê agora com bons olhos a permanência deste grupo islâmico no país.

“Depois de rejeitarem repetidas propostas para libertar reféns, os líderes [do Hamas] já não deveriam ser bem-vindos nas capitais de qualquer parceiro americano. Deixámos isso claro ao Qatar após a rejeição pelo Hamas, há semanas, de outra proposta de libertação de reféns”, disse um alto funcionário do Governo dos EUA à Reuters.

O Qatar tem sido um intermediário importante nas negociações para mediar um cessar-fogo e para a libertação de reféns. O Hamas terá ainda mais de 100 pessoas israelitas sequestradas.