Os agentes receberam um alerta na madrugada de 28 de maio para a área do lago artificial de Tempe, no Arizona, devido ao "barulho" provocado pelo homem, que faleceu mais tarde, e pela sua companheira.

Depois de conversar com a companheira, os polícias aproximaram-se do "morador de rua", Sean Bickings, de 34 anos, para interrogá-lo, segundo o comunicado divulgado pelo governo.

Após alguns minutos, Bickings saltou a barreira que protege o lago e entrou na água. Os agentes disseram ao homem que não tinha o direito de permanecer no lago, mas o homem de 30 anos nadou até a uma área debaixo de uma ponte.

As imagens do vídeo são interrompidas, porque o governo da cidade considerou o restante "muito sensível", mas uma transcrição do diálogo foi divulgada.

"Então, qual é o teu plano agora?" pergunta um dos agentes, de acordo com a transcrição. "Vou me afogar. Vou me afogar", disse Bickings, segundo a transcrição. "Não, não vais... vai para a coluna e aguarda", responde outro oficial.

"Não posso. Não posso", disse Bickings. "Ok, eu não vou saltar para ir atrás de ti", alerta o segundo agente.

De acordo com o restante da transcrição, os agentes insistiram para que o homem nadasse por conta própria, rejeitando os apelos da sua companheira por ajuda.

"Vocês conseguem ouvir-me?" foram as últimas palavras atribuídas a Sean Bickings.

Um dos agentes escreveu que Bickings "não apareceu na superfície em cerca de 30 segundos". O corpo foi recuperado no final da manhã.

Os três polícias foram suspensos enquanto aguardam os resultados várias investigações iniciadas pelas autoridades, informou a cidade, que anunciou a intenção de publicar nos próximos dias imagens das câmaras de outros agentes.