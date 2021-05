Responsáveis oficiais norte-americanos indicaram que o secretário de Estado adjunto, Wendy Sherman, disse aos russos que a administração do Presidente Joe Biden decidiu não regressar ao Tratado sobre o Regime de Céu Aberto da Organização para a Segurança e Cooperação Europeia (OSCE), um pacto multilateral que permitia a vigilância dos voos sobre instalações militares nos dois países, e ao qual renunciou o antigo Presidente Donald Trump.

A decisão de hoje significa que apenas um importante tratado de controlo de armamento entre das potências nucleares, o Tratado New START, permanece em vigor.

Trump não tomou qualquer iniciativa para prolongar o New START, que expirava no início do corrente ano, mas após assumir o poder a administração Biden decidiu de imediato prolongá-lo por mais cinco anos, e rever a decisão sobre a retirada do Tratado sobre o Regime de Céu Aberto.

Os responsáveis oficiais anunciaram a conclusão da análise e revelaram que Sherman informou hoje o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, da decisão norte-americana de não regressar ao Céu Aberto.

Os mesmos responsáveis não foram autorizados a discutir o assunto publicamente e pronunciaram-se sob anonimato, indicou a agência noticiosa Associated Press (AP).

A decisão surge a poucas semanas do encontro em Genebra, na Suíça, entre Joe Biden e o seu homólogo russo Vladimir Putin, com o objetivo de encontrar terreno comum num período de deterioração das relações entre Washington e Moscovo, no nível mais baixo desde há décadas.

Os Estados Unidos abandonaram oficialmente o Tratado sobre o Regime de Céu Aberto em novembro de 2020, com acusações à Rússia de “perverter” o pacto.

E resposta, a Rússia lamentou a decisão, e considerou que, com a retirada oficial dos Estados Unidos, no domingo, “o tratado perde viabilidade”.

Em maio, a Rússia indicava que o tratado não “estava morto” e que Moscovo se “comprometia com o acordo”, apesar de manifestar a intenção de se continuar a “comprometer” com o acordo.