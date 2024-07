"Após longa deliberação e reflexão, e considerando os enormes talentos de muitos outros, decidi que a pessoa mais adequada para assumir o cargo de Vice-Presidente dos Estados Unidos é o Senador J.D. Vance do Grande Estado do Ohio", afirmou Trump na rede social Truth.

James David Vance (J.D. Vance), de 39 anos, é atualmente senador do Ohio desde 2023. Nascido em Middletown, Vance deu nas vistas com o livro 'Hillbilly Elegy', onde descreve a sua educação em Middletown e os valores dos Apalaches da sua família, durante as presidenciais de 2016.

Em 2021 lançou a sua campanha ao senado, ganhando a nomeação republicana depois de ter sido apoiado pelo na altura Presidente Trump. Depois, nas eleições gerais, derrotou o democrata Tim Ryan.