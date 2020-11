Os dados, com base nas projeções dos principais órgãos de comunicação social norte-americanos, já incluem os dois delegados eleitos por Biden na votação feita no estado do Maine, onde o candidato democrata venceu.

O Colégio Eleitoral é um órgão integrado por 538 delegados que são eleitos pelos estados em função da população residente.

O candidato vencedor de cada estado, mesmo que seja por um só voto, obtém todos os delegados.

Quem atingir os 270 delegados é o vencedor da votação.

No balanço provisório da corrida aos 538 delegados do Colégio Eleitoral, estes são os resultados compilados pelos principais ‘media’ norte-americanos até às 18:30 em Lisboa:

Donald Trump (214):

Alabama (9), Arkansas (6), Carolina do Sul (9), Dakota do Norte (3), Dakota do Sul (3), Florida (29), Kansas (6), Kentucky (8), Idaho (4), Indiana (11), Iowa (6) Luisiana (8), Mississípi (6), Missouri (10), Montana (3), estado de Nebrasca (2), distrito de Nebrasca 1 (1), Distrito de Nebrasca 3 (1), Ohio (18), Oklahoma (7), Tennessee (11), Texas (38), Utah (6), Virgínia Ocidental (5) e Wyoming (3).

Joe Biden (237):

Arizona (11), Califórnia (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Distrito de Colúmbia (3), Havai (4), Ilinóis (20), Maryland (10), Massachusetts (11), Minnesota (10), distrito de Nebrasca 2 (1), Nova Jersey (14), Nova York (29), Nova Hampshire (4), Novo México (5), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virgínia (13) e Washington (12).

Estes dados foram atualizados pela última vez às 19:22 do dia 4 de novembro, tendo por base as projeções do 'The New York Times'.