O juiz T. S. Ellis III revelou as suas preocupações, ao explicar porque não tenciona divulgar os nomes dos jurados no final do julgamento de Paul Manafort, que se encontra no segundo dia das deliberações do júri.

Um grupo de meios de comunicação apresentou um pedido para conhecer os nomes dos jurados, bem como para aceder às transcrições das audiências, que decorreram durante três semanas.

As listas com os nomes dos jurados costumam ser divulgadas, a não ser que o juiz apresente razões para as manter em segredo.

Eliis afirmou durante a audiência da tarde de sexta-feira que estava preocupado com “a paz e a segurança dos jurados”, adiantando: “Eu tenho recebido críticas e ameaças. Imagino que eles também receberiam”.

O juiz adiantou que se encontra sob proteção policial, sem especificar. Declarou ainda que está surpreendido com o nível de interesse do julgamento.

Também hoje, Trump defendeu hoje Manafort, que está a ser julgado por fraude financeira, considerando-o uma “muito boa pessoa”, quando o júri entrou no seu segundo dia de deliberações.

Manafort é acusado de esconder ao fisco dos EUA milhões de dólares, que obteve pelos serviços de assessoria a políticos apoiados pela Federação Russa na Ucrânia, e de mentir aos bancos para conseguir empréstimos quando a fonte daquelas receitas secou.

No total, Manafort enfrenta 18 acusações por evasão fiscal e fraude bancária.

“Penso que todo o julgamento de Manafort é muito triste”, disse Trump aos jornalistas, na Casa Branca.

“Quando se vê o que está a acontecer, penso que é um dia muito triste para o nosso país”, afirmou. “Ele trabalhou para mim durante um muito curto período de tempo. Mas, sabem, acontece que ele é uma muito boa pessoa e penso que é muito triste o que eles fizeram ao Paul Manafort”.