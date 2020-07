O lançamento do livro — intitulado “Demasiado e nunca suficiente: como a minha família criou o homem mais perigoso do mundo” — acontece no meio de uma batalha legal, a quatro meses da eleição presidencial nos EUA.

Robert Trump, irmão de Donald Trump, tentou travar a edição do livro, nos tribunais, alegando que ele viola um acordo de confidencialidade que esta sobrinha de 55 anos, Mary Trump, tinha aceitado, em linha com o que fora estabelecido na herança de Fred Trump, pai do Presidente.

Contudo, na quarta-feira, um tribunal de recurso de Nova Iorque, suspendeu uma proibição temporária da publicação, que fora decretada dois dias antes.