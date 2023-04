O estado do Tennessee foi dos mais afetados, com 15 mortes associadas às condições climáticas, informou a agência de gerenciamento de desastres do estado no domingo. Nove pessoas morreram no condado de McNairy, enquanto outras três, entre elas, duas crianças, morreram em Memphis após a queda de árvores, disse a polícia local à Agência AFP.

A estas mortes, somam-se 17 nos estados de Arkansas, Mississípi e Alabama, no sul, e no Indiana e Illinois, no centro-oeste americano, além do Delaware, na costa leste.

"Estamos a trabalhar em estreita colaboração com o estado de Indiana e outros estados afetados, enquanto os danos são avaliados, e estamos preparados para responder a qualquer solicitação adicional de assistência federal", confirmou o presidente dos EUA, Joe Biden, após prestar o seu apoio às vítimas e seus familiares.

Na última sexta-feira, Biden visitou o estado do Mississípi, onde há uma semana um tornado causou a morte de 25 pessoas, provocando grandes danos materiais.