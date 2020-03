Tanto a agência Reuters como a agência Associated Press citam várias fontes da campanha de Buttigieg que confirmam a decisão do candidato de desistir, estando planeado o anúncio público durante esta madrugada.

A decisão é tomada na ressaca de uma pesada derrota nas primárias democratas da Carolina do Sul, onde ficou em quarto lugar. Depois de três vitórias consecutivas de Bernie Sanders, este quarto processo foi vencido por Joe Biden.

Confirmando-se esta desistência, ficam apenas seis candidatos na corrida — Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Tulsi Gabbard e Michael Bloomberg. Isto, porque os resultados na Carolina do Sul levaram o ativista bilionário Tom Steyer a desistir também.

Notabilizando-se como o primeiro candidato homossexual a disputar seriamente a corrida à Casa Branca, Pete Buttigieg, veterano de guerra do Afeganistão e antigo presidente da Câmara de South Bend, posicionou-se durante a campanha como um candidato da ala moderada do Partido Democrata.

Depois de bons resultados nas primárias em Iowa e de um segundo lugar em New Hampshire, Buttigieg veio a perder fulgor. O candidato, afirmando-se um representante da geração "Millennial" advogava por uma mudança geracional no partido, mas o voto jovem acabou por ser canalizado para Sanders. Outro problema com que Buttigieg se deparou foi com a incapacidade de atrair o voto negro, não tendo tanto sucesso como Joe Biden, antigo vice-presidente de Barack Obama.