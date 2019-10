O chefe do Pentágono referiu que o plano está em fase de discussão, não tendo sido ainda apresentado ao Presidente Donald Trump, que insistiu na retirada das forças norte-americanas da Síria e tem afirmado repetidamente a derrota do EI.

Esper enfatizou que a proposta de deixar um pequeno número de tropas no nordeste da Síria pretendia dar ao Presidente norte-americano “espaço de manobra”.

“Houve uma discussão sobre a possibilidade de o fazer”, disse Esper numa conferência de imprensa durante uma visita ao Afeganistão, acrescentando que “não houve decisão em relação a números”.

O facto de esse plano estar em consideração é outro sinal de que as autoridades norte-americanas ainda estão a tentar resolver a sua estratégia no nordeste sírio enquanto enfrentam críticas dos aliados Republicanos do Presidente Donald Trump sobre a decisão de retirar as forças norte-americanas daquela região, e que abriu caminho à ofensiva militar da Turquia contra o povo curdo-sírio no passado dia 09 de outubro.

Fonte da Casa Branca disse, sob condição de anonimato, que o senador Republicano Lindsey Graham colocou a questão de manter as forças armadas dos EUA no nordeste da Síria para proteger as petrolíferas da região e que Trump apoiou a ideia.

O secretário da Defesa norte-americano afirmou que o principal objetivo seria garantir que os ‘jihadistas’ não controlem as refinarias de petróleo e da receita que estas geram.