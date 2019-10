As autoridades de Pelham tinham avançado hoje à tarde que um homem tinha aberto fogo numa igreja local e admitiram na altura a possibilidade de existirem vários feridos.

O tiroteio ocorreu na igreja New England Pentecostal Church, em Pelham, pequena cidade com 14 mil habitantes localizada no Estado rural de New Hampshire.

As motivações do homem, que se encontra sob custódia policial, são até ao momento desconhecidas, precisou Tracey Hanes, membro das forças policiais locais, citada pelas agências internacionais.