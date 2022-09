Os agentes da polícia foram vistos a carregar caixas depois de deixar um apartamento na sofisticada Park Avenue de Manhattan e uma casa nos Hamptons, um destino de férias de luxo perto de Nova Iorque, de acordo com a NBC.

Ambas as propriedades estão ligadas a Vekselberg, disse a NBC, citando documentos do Tesouro dos EUA.

As autoridades estão também a vasculhar uma propriedade em Fisher Island, em Miami, que se acredita estar ligada a Vekselberg, informou o canal norte-americano.

Vekselberg é o chefe do Grupo Renova, um conglomerado com sede em Moscovo e um dos bilionários russos alvo de sanções após a invasão da Ucrânia por Moscou.

As sanções congelaram os ativos de Vekselberg nos Estados Unidos e impediram as empresas norte-americanas de fazer negócios com ele e as suas empresas.