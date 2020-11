Porque é que as eleições americanas são sempre no mesmo dia da semana?

A legislação inicial vem ainda do governo do 1.º Presidente, George Washington, em 1792, e ditava que a eleição para a presidência deveria decorrer num dos 34 dias que antecedessem a primeira quarta-feira de dezembro – podendo cada estado definir a sua data própria.

No entanto, com a invenção do telégrafo, em 1835, e com o desenvolvimento da locomotiva, as comunicações foram ficando mais facilitadas.

Com o novo espetro de possibilidades de conhecimento e de passagens de informação entre estados, o Congresso americano aprovou nova lei que visava prevenir que um resultado de uma votação anterior pudesse influenciar votações póstumas devido ao diferimento dos dias em que se realizava o ato eleitoral.

É neste contexto que surge a atual lei do Congresso, que data de 1845 e declara o “Dia da Eleição” para todos os Estados Unidos na “primeira terça-feira a seguir à primeira segunda-feira do mês de novembro”.

Porquê terça-feira?

A escolha da terça-feira tinha em conta que as pessoas demorariam, em média, cerca de 1 dia até chegarem ao centro de votos. Deste modo, era imperioso que se guardasse uma janela de 2 dias para as pessoas poderem ir votar e voltar aos seus locais de trabalho.

Tanto sábado como domingo eram dias de cumprimento das obrigações religiosas das diferentes crenças (celebrações e missas), por isso os fins-de-semana ficavam excluídos, tanto como sexta e segunda-feira – pela já explicada necessidade de guardar 2 dias para a viagem de ida e regresso ao local do voto.

Por outro lado, quarta-feira era tradicionalmente um “dia de mercado”, o dia reservado para os agricultores venderem os seus produtos – como se fosse um dia de feira. O que impedia quinta-feira de ser o dia escolhido (pela necessidade de se contar sempre com um dia de viagem).

Deste modo, por todos estes inconvenientes, e de maneira a que mais pessoas pudessem votar, a terça-feira foi o dia da semana considerado ideal, permitindo a que quem necessitasse de se deslocar a pé ou de carroça o pudesse fazer, começando a travessia na segunda-feira.

Porquê novembro?

Em 1845, e apesar do início do desenvolvimento industrial, os Estados Unidos da América ainda eram uma sociedade em grande parte agrária. Assim, era necessário ter em conta o mundo rural na hora de escolher um dia para eleições.

Analisemos, então, as estações do ano.

O final do outono e o inverno seriam uma péssima escolha, pois a chuva e o frio impediriam as pessoas de executar a longa travessia até ao local de voto. No entanto, na primavera e no verão plantava-se, trabalhava-se e colhia-se nas plantações – logo, as pessoas não as quereriam abandonar durante 2 dias.

Já o meio do outono seria uma escolha quase perfeita, na medida em que pelo princípio de novembro o trabalho agrícola estaria mais orientado e ainda não se daria o impedimento da precipitação invernosa.

Porquê a primeira terça-feira a seguir à primeira segunda-feira?

A ideia era evitar que um dia de eleições esbarrasse com o dia 1 de novembro, o dia de todos os santos, que é um dia de celebrações em várias religiões, como a católica, a protestante ou a ortodoxa (ou seja, mesmo em anos em que 1 de novembro calhe a uma terça-feira, significa que a última segunda-feira foi outubro - 31 de outubro - e a primeira segunda-feira de novembro só será na semana seguinte; como está estipulado que as eleições se realizam na primeira terça-feira de novembro a seguir à primeira segunda-feira de novembro, garante-se o desfasamento entre o feriado religioso e o ato eleitoral).

Pesquisa e texto por João Maldonado