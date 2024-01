Na sede do Chabad-Lubavitch, vários homens foram detidos por confrontarem a polícia depois de se ter descoberto um túnel ilegal nas paredes da sinagoga. Segundo o rabino Motti Seligson, porta-voz da Chabad, estes detidos pertenciam a um "grupo de estudantes extremistas".

Seligson explicou que os estudantes "quebraram de forma secreta as paredes de um edifício devoluto, localizado atrás da sinagoga, criando uma passagem subterrânea por baixo de uma fila de edifícios que têm escritórios e salas de aula, acabando por se ligar assim à sinagoga".

Na segunda-feira, uma equipa de construção foi chamada ao local para reparar as paredes danificadas, mas deparou-se com os protestos dos estudantes que tinham criado o túnel.

Com a presença das forças policiais, chamadas ao edifício para responder a um grupo desordeiro que estava a invadir e a danificar uma parede, as coisas começaram a tornar-se violentas, levando assim à detenção de vários estudantes deste grupo.

A sede mundial do Chabad-Lubavitch, situada no bairro de Crown Heights, em Brooklyn, na cidade de Nova Iorque, já foi casa do líder do movimento judeu ortodoxo, o rabino Menachem Mendel Schneerson, e atrai milhares de visitantes todos os anos. Schneerson liderou o Chabad-Lubavitch durante mais de quatro décadas, até à sua morte em 1994.