O novo secretário de Estado norte-americano obteve 78 votos a favor, contra 22 – uma maioria muito mais confortável do que a obtida pelos seus antecessores republicanos Rex Tillerson e Mike Pompeo (confirmados com 56 e 57 votos favoráveis, respetivamente).

O resultado de Blinken no Senado indica que muitos republicanos votaram a favor desta nomeação do democrata Biden.

Antes da votação, o líder dos senadores republicanos no Comité de Relações Exteriores, Jim Risch, manifestou a sua discordância sobre o regresso dos Estados Unidos ao acordo nuclear iraniano, pretendido pelo Presidente democrata e apoiado pelo seu chefe de diplomacia.

Contudo, Risch admitiu que, para além desta questão, “poucas foram as diferenças” que detetou entre as posições de Blinken e as opções por si defendidas, o que justificou o seu voto favorável.

“Precisamos de um secretário de Estado. Ele é a pessoa certa”, explicou o senador republicano.

O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, também disse que Antony Blinken era “a pessoa certa para reforçar as prerrogativas da América no cenário mundial”.

“Ao longo de quatro anos, Donald Trump enfraqueceu as nossas alianças, encorajou os nossos adversários e manchou a reputação da América no exterior. Devemos reafirmar o nosso compromisso com a NATO e com outras alianças”, acrescentou Schumer.

Antony Blinken tinha prometido, durante a sua audiência perante os senadores, na semana passada, “recuperar” as alianças abandonadas pelo ex-Presidente republicano e trazer os Estados Unidos “para a linha de frente”, após a política republicana de unilateralismo e de distância relativamente aos aliados tradicionais.

Blinken também conseguiu a aprovação de vários senadores republicanos quando admitiu que Donald Trump esteve “correto, ao assumir uma posição mais forte contra a China”, indicando que não tenciona alterar o rumo de confronto com o regime de Pequim.

Antony Blinken, de 58 anos, é o 71.º secretário de Estado, depois de ter servido como conselheiro adjunto de Segurança Nacional (2013-2015) e como secretário de Estado adjunto (2015-2017), na Presidência de Barack Obama.

Antes, na Presidência de Bill Clinton, Blinken já tinha trabalhado em posições seniores no Departamento de Estado, depois de ter trabalhado no setor privado em firmas de consultoria.

O Senado está neste momento a analisar e a votar diversos nomes indicados pelo Presidente Biden, validando as escolhas para o novo Governo democrata.