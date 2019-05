Um homem abriu fogo, esta sexta-feira à tarde (hora local), num edifício de Virginia Beach, no estado da Virgínia, que abriga vários serviços municipais.

As vítimas mortais são funcionários que trabalhavam no edifício.O atirador, também ele funcionário, morreu no local, confirmou Jim Cervera, chefe da polícia de Virginia Beach, em conferência de imprensa.

Seis feridos foram transportados para os hospitais, entre eles um polícia.

As autoridades responderam a uma “situação ativa” num centro municipal, reportou a política no Twitter.