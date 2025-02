“Nunca estará sozinho, caro Presidente Zelensky. Continuaremos a trabalhar consigo para uma paz justa e sustentável”, escreveu António Costa na rede social X.

“A sua dignidade honra a bravura do povo ucraniano. Seja forte, seja corajoso, seja destemido”, acrescenta o presidente do Concelho Europeu, no rescaldo do encontro tenso na Casa Branca entre Zelensky, Trump e o vice-presidente dos EUA JD Vance.

As tensões subiram na reunião entre Trump e Zelensky o que levou ao cancelamento da conferência de imprensa conjunta entre os presidentes.

“A Ucrânia pode sempre contar com Portugal”, pode ler-se num mensagem publicada nas redes sociais de Luís Montenegro, escrita em português e em inglês, e na qual o primeiro-ministro português identifica Volodymyr Zelensky.

Zelensky abandonou a Casa Branca após o confronto verbal com Donald Trump na Sala Oval, em que o Presidente norte-americano, erguendo a voz, ameaçou o seu convidado de "abandonar" a Ucrânia se este não fizer concessões à Rússia.

A assinatura de um acordo sobre os minerais, hidrocarbonetos e infraestruturas ucranianas, para a qual o chefe de Estado da Ucrânia se tinha deslocado a Washington, não se realizou.

Trump acusou também o homólogo ucraniano, que também ali estava em busca do apoio de Washington, após três anos de guerra com a Rússia, de ter “faltado ao respeito aos Estados Unidos” na Sala Oval, sublinhando que o seu pais deu à Ucrânia muito dinheiro e que ele “devia estar mais grato”.