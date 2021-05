Segundo a polícia do condado de Miami-Dade, citada pela agência Associated Press, tiroteio decorreu na manhã deste sábado no El Mula Banquet Hall, um espaço que tinha sido arrendado para um evento, na zona a noroeste do condado.

Três pessoas — munidas de metralhadoras automáticas e pistolas — saíram de um Nissan Pathfinder e descarregaram as suas armas contra a multidão presente no local, com as autoridades a acreditar que este foi um ataque planeado.

Pelo menos duas pessoas morreram no local e 20 a 25 ficaram feridas, segundo o diretor da polícia Alfredo “Freddy” Ramirez III, tendo sido socorridas e enviadas para vários hospitais nas imediações, não se sabendo, para já do seu atual estado de saúde.

Não foram ainda realizadas detenções, pelo que os autores do ataque ainda se encontram a monte. "Estes são assassinos de sangue frio que dispararam indiscriminadamente para uma multidão e nós vamos levá-los à justiça", prometeu Ramirez.