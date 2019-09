"Tenho o prazer de anunciar que vou nomear Robert C. O'Brien, que teve um grande sucesso como enviado especial presidencial para a libertação de reféns do Departamento de Estado, como novo conselheiro de Segurança Nacional. Trabalhei longa e arduamente com Robert. Ele fará um bom trabalho!", publicou no Twitter o presidente dos Estados Unidos.

Na véspera, Trump já tinha dito que o diplomata estava entre os favoritos. "Acho que ele é fantástico", chegou a afirmar.

O'Brien será o quarto conselheiro de Segurança Nacional do governo Trump, um posto-chave na Casa Branca.

O antecessor, John Bolton, foi demitido por Trump a 10 de setembro. O Presidente justificou a decisão com as inúmeras divergências entre ambos a respeito de temas sensíveis como o Irão, a Coreia do Norte e o Afeganistão.

Os conselheiros para a Segurança Nacional anteriores foram H.R. McMaster, substituído por Bolton em março de 2018, e Michael Flynn, demitido logo após assumir o cargo e depois de se ter declarado culpado de mentir ao FBI.