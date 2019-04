"“O xerife Bill Gore confirma que uma pessoa morreu e três outras ficaram feridas num tiroteio na sinagoga de Chabad of Poway. Os nossos corações estão com aqueles que foram afetados por este incidente. Um rapaz de 19 anos foi detido por ligações ao ataque”", escreveu no Twitter o xerife de San Diego.

De acordo com Gore, a polícia foi chamada para a sinagoga pouco antes das 11H30 locais.

Este atentado ocorre seis meses após um atirador assassinar 11 pessoas numa sinagoga em Pittsburgh (leste), no que é considerado o ataque mais mortífero contra a comunidade judaica na história dos Estados Unidos.