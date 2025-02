A iniciativa é dirigida a jornalistas emergentes com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos e com pelo menos dois anos de experiência em reportagens sobre desinformação com dimensão transnacional.

Os tópicos que o programa abrange passam pelas culturas minoritárias, identidade da União Europeia (UE), cultura urbana e habitação, ambiente, saúde e bem-estar.

O projeto dispõe de uma bolsa de estudos de até 1.900 euros para cobrir despesas de viagem, acomodação e pesquisa durante uma semana de estada na Eslováquia ou Portugal, embora a pesquisa e finalização não se limitem ao período de uma semana.

São necessários bons conhecimentos de inglês, sendo que os critérios para o financiamento passam pela relevância temática e plausibilidade financeira.

Para a candidatura é necessário uma carta de motivação, pelo menos uma amostra escrita em português ou eslovaco, ideia/propostas de pesquisa, plano de trabalho, cálculo de custos e currículo.

As candidaturas estão disponíveis ‘online’ até ao dia 30 de março, através do e-mail: clad@goethe.de.

Do projeto fazem parte algumas bibliotecas portuguesas como as de Grândola, Bragança, Castelo Branco, Santa Maria da Feira ou Tavira.