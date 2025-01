A CNN avança que o atropelamento fez pelo menos 10 vítimas mortais e 30 feridos e que estão também a procurar explosivos no local.

Segundo a CBS News, várias pessoas faleceram quando um veículo avançou sobre uma multidão em Bourbon Street, uma zona turística em Nova Orleães, esta quarta-feira.

Jeff Landry, governador do Louisiana, fala num "horrendo ato de violência". A mayor LaToya Cantrell refere um "ataque terrorista", mas o FBI parece contrariar esta ideia para já, salientando que caso ainda se encontra em investigação.

A superintendente Anne Kirkpatrick, da polícia de Nova Orleães, refere um "comportamento muito intencional" por parte do condutor, que "conduziu um veículo por Bourbon Street em ritmo acelerado", com vista a "atropelar o maior número que pessoas que conseguisse".

Segundo Kirkpatrick, não se tratou de uma situação de condução sob o efeito de álcool ou drogas, mas de "algo mais complexo e mais sério, tendo por base a informação que temos até ao momento".

A superintendente adiantou ainda que a maior parte dos feridos são residentes da zona e não turistas.

Testemunhas no local disseram à estação que após o atropelamento, o condutor saiu do veículo e começou a disparar, com a polícia a disparar de volta. As autoridades confirmaram posteriormente que o homem morreu.

Relatos de pessoas no local à CNN dão conta de momentos de pânico durante o ataque, com gritos e disparos, tendo a polícia a dar indicações para que as restantes pessoas abandonassem a área com urgência.