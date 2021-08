A neta da atriz fez uma publicação nas redes sociais em que confirma o internamento da avó, mas garante que Eunice Muñoz, de 92 anos, "não sofreu nenhum enfarte nem AVC".

"As notícias que vieram a público sobre a minha avó não são verdadeiras. Ela está realmente internada mas não sofreu nenhum enfarte nem AVC. Peço que respeitem a sua recuperação e a privacidade de toda a família", pode ler-se.

De acordo com o que Expresso apurou, a atriz está internada há dez dias. Depois de um espetáculo a atriz terá sentido-se mal e foi levada ao hospital para fazer exames. Está internada desde então e a ser acompanhada.

Eunice Muñoz tem décadas de trabalho no teatro, televisão e cinema português, sendo considerada uma das uma das melhores atrizes nacionais. Nasceu a 30 de julho de 1928, na Amareleja, localidade do concelho de Moura, numa família de atores. "Não podia ser outra coisa, só podia ser atriz", disse em entrevista à agência Lusa quando comemorou 70 anos de carreira.

No dia em que fez 90 anos, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou Eunice Muñoz com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito "pela admirável carreira de uma das mais reconhecidas e amadas atrizes portuguesas".