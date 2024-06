Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que enviou, a 8 de junho, 16 polícias para Alemanha no âmbito da cooperação bilateral com aquele país, onde vão permanecer até ao final do Euro2024, para reforço “em matéria de controlo de fronteiras, segurança de grandes eventos, prevenção e investigação criminal”.

A PSP avança que desta delegação policial fazem parte polícias da estrutura de investigação criminal especializados no combate a crimes contra o património, nomeadamente aos furtos por carteirista.

A PSP indica que, no passado dia 18 de junho, os polícias portugueses que se encontravam em Leipzig, na Alemanha, detiveram, em flagrante delito, um homem por ter furtado uma carteira a um turista da República Checa.

Segundo a polícia, os bens foram recuperados e entregues ao proprietário e ao detido foi aplicado, pelas autoridades judiciais da Alemanha, uma multa de 100 a 500 euros e entre seis meses a um ano de prisão preventiva.

Três dias depois, em Dusseldorf, estes mesmos polícias detiveram três mulheres por terem furtado uma carteira a um turista dos Países Baixos.

Esta equipa de polícias da PSP voltou a deter um homem, no passado domingo, por ter furtado uma carteira a uma turista turca no interior de um comboio que partiu de Dortmund com destino a Munique.

A PSP explica que esta brigada de investigação criminal da PSP dedica-se ao combate do furto por carteirista e tem vindo a neutralizar várias células que se dedicam a furtos por carteirista a turistas em Portugal e o seu trabalho tem vindo a ser reconhecido no panorama internacional no âmbito da cooperação policial, nomeadamente através da Europol.