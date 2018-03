Em jogo, no primeiro prémio do Euromilhões, está um 'jackpot' no valor de 58 milhões de euros.

A combinação vencedora do concurso 26/2018 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 12 – 17 – 28 – 35 – 47 e as estrelas 7 e 11. A combinação vencedora do concurso 13/2018 do M1lhão, sorteada hoje, é RQW 03201. O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador que jogou por via eletrónica. Partilhar