Em jogo estão 36 milhões de euros.

O sorteio desta-feira feira, dia 19 de junho, do Euromilhões ditou que os números são o 7, 19, 26, 42 e 50. As estrelas são o 4 e o 9.

Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial.

