Confira a chave do concurso 077/2023 do Euromilhões, sorteada hoje, composta pelos números 2 - 6 - 14 - 19 - 23 e pelas estrelas 5 e 7. Ninguém acertou nesta chave, pelo que o próximo Jackpot será no valor de 130 milhões de euros.

Contudo, há dois segundos prémios em Portugal, no valor de mais de 87 mil euros (87.504,60).

Também foram sorteados nove 4.º prémios em Portugal, no valor de 509,60 euros cada um.

Esta notícia não dispensa a consulta dos números através do portal dos Jogos Santa Casa.