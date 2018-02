Estes números valem 174 milhões de euros.

A combinação vencedora do concurso 016/2018 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, 23 de fevereiro, é composta pelos números 10 – 17 – 18 – 28 – 47 e pelas estrelas 3 e 7.

O código vencedor do concurso M1lhão, sorteado esta sexta-feira, 23 de fevereiro, é o NVK 06559. O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador do distrito de Santarém.

Artigo atualizado às 22:57.