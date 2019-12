A chave vencedora do concurso 105/2019 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 26 - 31 - 33 - 41 - 48 e pelas estrelas 2 e 4 .

Apesar de nenhum apostador ter conseguido acertar na chave vencedora, composta por cinco números e duas estrelas, o sorteio de hoje atribuiu dois segundos prémios, um deles em Portugal, no valor de 641.759,56 euros.

Em jogo, no primeiro prémio, estava hoje um ‘jackpot’ de 49 milhões de euros.

O terceiro prémio, no valor de 49.824,37 euros foi atribuído a seis apostadores, mas nenhum em território nacional, mas o quarto prémio, no valor de 4.061,76 euros, saiu a 36 apostadores, três deles em Portugal.

Para o próximo sorteio, no sábado, está estimado um ‘jackpot’ de 62 milhões de euros.

(Notícia atualizada às 21h57)

