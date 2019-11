A terra a tremer: Albânia e Bósnia

Não só as chuvas e as inundações abalam a Europa. A madrugada desta terça-feira começou com a terra a tremer. O terramoto de magnitude 6,4 na escala de Richter que abalou a Albânia já provocou nove mortos e 600 feridos, segundo os primeiros dados oficiais fornecidos pelo Ministério da Defesa do país.

Este é um dos mais fortes terramotos de que há registo na região.

As vítimas encontradas até agora pelas equipas de resgate estavam em Durres, uma cidade costeira localizada a 40 quilómetros da capital e que foi mais próxima do epicentro do sismo, mas também em Thumana e Kurbin, duas pequenas cidades ao norte de Tirana, disse a ministra da Defesa, Olta Xhacka.

A maioria das vítimas morreu quando os prédios onde estavam desabaram na sequência do terramoto. Além disso, um homem morreu em Kurbin ao atirar-se da varanda de sua casa quando ia ser resgatado e outro perdeu o controlo do carro.

Entre as vítimas, conta-se uma menina de 10 anos encontrada sem vida sob os escombros de um prédio em Durres e um jovem de Thumana que acabara de sair da prisão.

Segundo as autoridades de saúde da Albânia, cerca de 600 pessoas receberam assistência médica nos hospitais de Tirana, Durres, Kruja, Kurbin e Lezha, sendo que três estão em estado grave e um deles já foi operado.

Também na Bósnia a terra tremeu esta manhã. O terramoto de 5.4 teve epicentro a 74 km de Sarajevo, capital do país, pelas 9h19. Não há até ao momento registo de feridos ou mortos.