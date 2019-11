Está ainda vigente, para todos os grupos do arquipélago dos Açores, um aviso amarelo devido à agitação marítima, que vigora até às 18:00 locais (menos uma que em Portugal continental), mas o período crítico da passagem da tempestade tropical “Sebastien” já passou, tendo sido registadas quedas de árvores e danos em estruturas em várias ilha, sem registo de vítimas.

Segundo avança o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), as quedas de árvores aconteceram nas ilhas das Flores, Pico, Graciosa e São Miguel.

Na Terceira, o vento danificou uma pequena estrutura de madeira, em Angra do Heroísmo.

“Todas as situações foram prontamente resolvidas com a colaboração dos Bombeiros, Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações e Serviços Municipais de Proteção Civil, sob a coordenação do SRPCBA”, adianta a Proteção Civil.

À agência Lusa, o SRPCBA adiantou que a rajada máxima registada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na ilha das Flores foi de 118 km/h e, no grupo central, foi de 100 km/h.

“O SRPCBA continua a acompanhar a situação, emitindo novos comunicados, caso se justifique”, informa a nota.