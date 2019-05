Numa nota, o MAI lembra que “com a eliminação do número de eleitor, os cadernos eleitorais estão agora organizados por ordem alfabética e basta a apresentação, no momento da votação, do documento de identificação civil (cartão de cidadão (CC), bilhete de identidade (BI) ou outro documento oficial de identificação civil)”.

O ministério de Eduardo Cabrita observa que “em todos os atos eleitorais ocorrem alterações aos cadernos eleitorais, seja por força de alteração de residência, por reagrupamento de eleitores e, agora, pela sua organização por ordem alfabética”.

“Esta alteração não implica, em regra, a alteração do local de voto, mas ela ocorrerá em alguns postos de recenseamento”, adianta.

Por isso, o Ministério da Administração Interna recomenda aos eleitores que confirmem o seu local de voto através dos vários meios à sua disposição.

Além do SMS para 3838 (serviço gratuito), com mensagem “RE (espaço) número CC ou BI (espaço) data de nascimento (AAAAMMDD) – ano mês dia, tudo junto”, o MAI acrescenta que os eleitores podem ainda recorrer ao portal do recenseamento, em www.recenseamento.mai.gov.pt, à aplicação MAI Mobile (na área “Saiba onde irá votar”) ou à junta de freguesia.