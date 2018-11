Foi em março - a mais de um ano das eleições de 26 de maio de 2019 - que a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, aproveitou o Congresso de Lamego para anunciar Nuno Melo como primeiro nome e revelar outros três candidatos, Mota Soares, Raquel Vaz Pinto e Vasco Weinberg, cuja ordenação está dependente da aprovação ou não da nova lei da paridade.

Questionado pela Lusa, Nuno Melo, eurodeputado desde 2009, considerou que ser o primeiro cabeça de lista anunciado às europeias lhe deu “a vantagem” de iniciar mais cedo o trabalho no terreno.

“Se há lição que as autárquicas em Lisboa nos deram foi a de que fazer as coisas com tempo é bom”, afirmou, referindo-se aos mais de 20% conseguidos por Cristas em 2017.

Para as europeias, o objetivo do CDS é “fazer igual ou melhor do que em 2009”, quando o partido concorreu sozinho e elegeu dois eurodeputados.

Em 2014, PSD e CDS-PP concorreram coligados, e conseguiram sete lugares no Parlamento Europeu (seis para os sociais-democratas, um para os democratas-cristãos).

À esquerda, a coordenadora no Bloco, Catarina Martins, aproveitou a XI Convenção Nacional de há duas semanas, em Lisboa, para anunciar o nome da sua única eurodeputada Marisa Matias para voltar a encabeçar o rol de candidatos bloquistas ao Parlamento Europeu, que visam “reforçar a sua representação”, segundo fonte do BE.

A ex-candidata presidencial do BE mereceu a ovação dos mais de 600 delegados no encontro magno dos bloquistas e a formalização da sua recandidatura a Bruxelas carece apenas de ratificação pela Mesa Nacional, órgão dirigente entre convenções do partido, precisamente este fim de semana.