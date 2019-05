“Pela primeira vez, que me lembre, a palavra liberal é bem aceite e acolhida sem preconceito. Tem corrido tão bem que até o primeiro-ministro já quer ser liberal, ele que é socialista desde os 14 anos. Mas as pessoas que não se iludam, que votem liberal e não num produto contrafeito de má qualidade”, afirmou o candidato, em declarações à Lusa, após ter sido recebido na Câmara do Porto pelo presidente Rui Moreira.

Arroja explicou que o Iniciativa Liberal propõe um “modelo de sociedade oposto ao socialismo, menos estatizado, com menos burocracia e menos impostos e que faça da Europa um espaço de verdadeira oportunidade para os portugueses”.

O candidato defendeu ainda a Europa como “um espaço onde as pessoas possam circular livremente” ou “onde possam exercer as suas profissões noutros países”.

“É sobretudo apelando aos jovens, às pessoas desinteressadas ou desencantadas com a política que procuramos dar mensagem de alento”, afirmou.