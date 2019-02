No manifesto eleitoral do BE às europeias de 26 de maio, a que a agência Lusa teve acesso - e cujas linhas principais são hoje apresentadas no comício de abertura da campanha, em Coimbra -, os bloquistas insistem na necessidade de "revogar o Tratado Orçamental e o Pacto de Estabilidade e Crescimento", e de Portugal "desmontar a armadilha da dívida", que consideram que continua "a ser absolutamente impagável".

"A integração do Tratado Orçamental no direito comunitário foi rejeitada sob proposta de Marisa Matias e de outros deputados europeus de vários grupos políticos. Essa foi uma vitória importante contra a insanidade económica e deve abrir caminho à desvinculação de Portugal deste tratado", lembra.

Assim, o BE quer "a realização de um referendo sobre o Tratado Orçamental" e lança o desafio aos partidos que "contribuíram para a sua rejeição no Parlamento Europeu" - entre os quais estão o PS, ainda que sem essa referência no texto - para que permitam "a escolha cidadã" e façam "campanha pela libertação do país deste tratado que constitucionaliza a austeridade".

Em entrevista à agência Lusa em janeiro, a cabeça-de-lista do BE às europeias, Marisa Matias, já tinha criticado a contradição do PS sobre o Tratado Orçamental, considerando que os socialistas teriam de escolher se iriam levar à campanha o partido do Governo ou o do Parlamento Europeu.